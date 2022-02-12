Создать PHP скрипт c web формой

Задача: Публикация медиа(видео или картинка) из страницы инстаграм в паблик вк

Иными словами нужно скачать видео с инсты и опубликовать в паблик(группу) вк.

Это представляет собой веб форму из полей(Прикрепленный рисунок 1)

1)Ссылка(то откуда берем видео)Например:https://www.instagram.com/p/CZZ8xkNhmGA/

2)Название(то как назовем видео в вк)

3)Текст к посту

4)В какой паблик(группу) будем публиковать-выпадающий список

5)кнопка опубликовать

На входе Рисунок 2

На выходе Рисунок 3

Обратить внимание:

Скрипт должен работать одинаково хорошо как с фотографиями так и с видео.

В посте инстаграм могут быть несколько видео или фотографий.нужно скачать все и опубликовать нужно тоже все.

Где то будет указан токен администратора вк от имени которого будет создаваться запись.Его токен желательно спрятать на бэкенде.

Выпадающий список (пункт 5) раскрывается на основе токена администратора.в списке должны быть все группы данного администратора.