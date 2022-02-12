Создать PHP скрипт c web формой

$14
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки587 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: Публикация медиа(видео или картинка) из страницы инстаграм в паблик вк

Иными словами нужно скачать видео с инсты и опубликовать в паблик(группу) вк.

Это представляет собой веб форму из полей(Прикрепленный рисунок 1)

1)Ссылка(то откуда берем видео)Например:https://www.instagram.com/p/CZZ8xkNhmGA/

2)Название(то как назовем видео в вк)

3)Текст к посту

4)В какой паблик(группу) будем публиковать-выпадающий список

5)кнопка опубликовать

На входе Рисунок 2

На выходе Рисунок 3

Обратить внимание:

Скрипт должен работать одинаково хорошо как с фотографиями так и с видео.

В посте инстаграм могут быть несколько видео или фотографий.нужно скачать все и опубликовать нужно тоже все.

Где то будет указан токен администратора вк от имени которого будет создаваться запись.Его токен желательно спрятать на бэкенде.

Выпадающий список (пункт 5) раскрывается на основе токена администратора.в списке должны быть все группы данного администратора.

PHP
2 года назад
ainurkamaltdinov
Айнур 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xakmika
Мушег 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$14
12 дней
RUB