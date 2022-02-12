Лендинг для компании по строительству заборов

ТЗ прилагается. Просьба расписать стоимость работ по каждому пункту. Сроки также хочется услышать реальные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать лендинг для компании, занимающейся установкой заборов для частных и корпоративных клиентов. Блок с продукцией, формой обратной связи, отзывами, контактами и информацией о компании. Ссылка на соцсети.
Сайт расчитан на американскую аудиторию, контент на английском языке. Сайты конкурентов по запросу.
Приоритет для исполнителей с хорошим опытом, цели экономить нет.
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