Лендинг для компании по строительству заборов

Требуется сделать лендинг для компании, занимающейся установкой заборов для частных и корпоративных клиентов. Блок с продукцией, формой обратной связи, отзывами, контактами и информацией о компании. Ссылка на соцсети.

Сайт расчитан на американскую аудиторию, контент на английском языке. Сайты конкурентов по запросу.

Приоритет для исполнителей с хорошим опытом, цели экономить нет.