Contact Form 7 и интеграция с bitrix

На сайте колесо, после получения скидки пользователю нужно нажать ок, на локальном хостинге и на впс кнопка нажимается, на хостинге от амазона не нажимается, нужно сделать что бы нажималась )
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Нужно кастомизировать формы Contact Form 7 под общий дизайн сайт и настроить интеграция с bitrix
Всего должно быть 3 формы, но на двух языках.
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вот ТЗ на оценку - https://docs.google.com/document/d/1fOm3KVAhQBdi2G0fR76rIiTqjPcaqFE6tgRvSN3PKkw/editЗакрыт2 года назад