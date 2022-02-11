Нужно сделать дизайн для личного кабинета после реализовать функционал

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1289 просмотров
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Приветствую, нужно сделать похожий дизайн личного кабинета с примера после реализвать нужный функционал.Кабинет нужен для работающего сайта с возможностью выгрузки информации с других ресурсов через API.Данный кабинет хотим реализовать с помощю WordPress.

2 года назад
byrdinskiy
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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