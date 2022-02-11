Адаптив Wordpress сайта

Вот тз, можете пожалуйста оценить его https://docs.google.com/document/d/10fj2at1sTGl5m3fDpuxsvRO7TivTnCmh_t0LzODx95o/edit?usp=sharing В тз описан функционал, который не зависит от сторонних сервисов и использует ресурсы сервера, нужно сделать используя Node и s3 протокол. На фронте уже все сделали, нужно бэк подготовить ...