Адаптив Wordpress сайта

Нужно выполнить несколько POST JSON запросов с помощью HTTP. Более детально и пример запроса в личной беседе.
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Сайт - Fantastic-bodies.com
Нужно сделать адаптивным под мобильные устройства
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