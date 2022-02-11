Доработка астропроцессора на php

Необходимо доработать астропроцессор.

Основной код написан на php – github.com/kunjara

Я являюсь Проджект менеджером, по этому сильно вникать в суть расчетов и заниматься ресерчем не обязательно, основные расчеты уже есть, нужно просто некоторые вывести на сайт а некоторые добавить.

Текущая реализация – karmision.ru/astro/

Примеры ТЗ во вложении – описание основных терминов дам по ходу, там нет ни чего сложного.

После фронтового ТЗ надо будет разработать полностью бэкэнд.