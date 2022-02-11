Файл sitemap для многоязычного сайта по правилам Google

Нужно собрать вакансии с сайтов: hh.ru, rabota.ru и zarpalata.ru по заданным параметрам поиска. В прикрепленном файле есть ссылки на сайты заданными параметрами, перечень необходимых данных и примеры. В итоге нужно получить этот же файл эксель обратно с ...