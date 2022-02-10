Разработка плагина для Figma

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Есть файл в фигме с несколькими страницами, на каждой странице есть несколько фреймов (page 1) или один большой фрейм в который вложены другие фреймы (page 2)
Функционал плагина:
- При запуске плагина в текущем файле duplicate-plugin плагин проходит по всем страницам, берет все фреймы на каждой странице, создает их копии, и из копий делает картинку. В идеале добавить настройку выбора качества картинки от х1 до х4. Названия созданных картинок должны быть такие же как у фреймов из которых они делались. В фигме есть такая команда, находится она object>rasterize selection.
- После чего должен создаться новый файл copy-duplicate-plugin, с такой же структурой страниц как и в файле duplicate-plugin, и с перенесенными в него картинками которые получили вследствии выполнения пункта 1. После переноса, картинки с файла duplicate-plugin должны удалиться и он должен остаться в исходном состоянии
Полезные ссылки:
https://www.figma.com/plugin-docs/api/properties/figma-createimage/
https://www.figma.com/plugin-docs/working-with-images/
https://www.figma.com/community/plugin/837846252158418235/Flatten-Selection-to-Bitmap
https://figma.help/plugins/flatten-selection-to-bitmap/
Похожий по функционалу плагин - flatten selection to bitmap. Но он работает не стабильно, зависает на больших фреймах как на page 2.
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