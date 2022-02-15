Небольшая правка меню на Opencart

В магазине на Opencart http://test20.vsemesta.net/ нужно поправить меню, а именно: в мобильной версии чтобы можно было как кликнуть на название категории и открыть url категории, так и кликнуть на область рядом со стрелкой > и открыть подменю.

Сейчас можно только кликнуть в целом на всю область и открывается подпункт, это неудобно.

Скрин - https://disk.yandex.com/i/XQYIHyLOMEl3iw

Область 1 это кликабельный текст названия категории с переходом в категорию, Область 2 - это куда можно кликнуть, чтобы открылось подменю.

Сделать нужно аккуратно, без дополнительных библиотек, чтобы ничего не рухнуло и не сбилось, сообщить где и что менялось. Оплата по факту Вебмани, Яндекс.