Небольшая правка меню на Opencart

Веб-программированиеЗавершен4 заявки635 просмотров
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В магазине на Opencart http://test20.vsemesta.net/ нужно поправить меню, а именно: в мобильной версии чтобы можно было как кликнуть на название категории и открыть url категории, так  и кликнуть на область рядом со стрелкой > и открыть подменю.

Сейчас можно только кликнуть в целом на всю область и открывается подпункт, это неудобно.

Скрин - https://disk.yandex.com/i/XQYIHyLOMEl3iw

Область 1 это кликабельный текст названия категории с переходом в категорию, Область 2 - это куда можно кликнуть, чтобы открылось подменю.

Сделать нужно аккуратно, без дополнительных библиотек, чтобы ничего не рухнуло и не сбилось, сообщить где и что менялось. Оплата по факту Вебмани, Яндекс.

OpenCart
2 года назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexMorgan45
Александр 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$5
1 день
Всё получилось хорошо, довольно оперативно помог решить задачу с Opencart
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.