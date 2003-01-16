Нужно исправить скрипт JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки659 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую !

Суть задачи такого имеется скрипт на сайте, который частично работает на данный момент он откючен.

После переноса на другой хост перестал работать. Там суть скрипта имеется кликабельная карта с регионнами и когда жмешь на определеный регион выбивате события которые с этим регионом связаны и комментарии.

Помимо знаний js нужно иметь понимание как работает Laravel так как сам сайт написан на нем .

Если получиться исправить ошибку тогда после будет еще задача доработать это скрипт .

Ищу ответсвеного человека который возьмется за данную задачу .

Javascript
2 года назад
byrdinskiy
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Распознать текст на изображении

    Требуется сделать распознавание надписи ( желательно на  PHP (в нижней части изображения на полосе. Реализовать хотелось бы следующим образом: 1. Берем изображение и вырезаем с него полосу снизу 2. Переводим полосу снизу в черно белое инвертированное представление 3. Переводим ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Групповое изменение цен в OpenCart

    Доработать или найти установить и настроить плагины для:1) группового изменения цен товаров 2) для групповой установки акций (скидки) товаров в валюте (доллары, евро) 3) сделать автоматический ежедневный пересчет акционных цен из валютных цен в рубли.

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить обратный прокси сервер

    Есть хост (конечный сервер), сервер А, сервер Б.На хосте стоит авторизация по логину/паролю и ограничение по времени сессииНеобходимо настроить сервер А в качестве обратного прокси на хост, использовав сервер Б в качестве утилиты для сервера ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка модуля расчета стоимости верстки

    [b]Если кол-во дней меньше более чем в 2 раза стандартного, то сообщение «Работы в указанные вами сроки рассчитываются индивидуально, исходя из текущей загрузки наших специалистов. оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами»[/b] [table] ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстальщик / frontend разработчик, + желательно PHP 20-50 час/мес

    Требуется Верстальщик / frontend разработчик, желательно со знанием PHP (Yii2), с опытом работы от 1 года, для поддержки интернет-магазина автокресел и колясок для детей. Требуется уверенное знание Jquery, Git, CSS.  Объём работы примерно 20-50 часов в месяц, оплата за ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подключение к API с аунтификацией и итоговым получением массива

    Есть сайт с набором телефонных номеров. Нужно подключиться к API и получить свободные телефонные номера. Документация API есть. Далее как только человек бронирует определённые телефонные номера отправить на сервер информацию о бронировании. Задача по шагам: 1) Пройти ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер для сайта

    Необходимо создать парсер, запускаемый ежедневно и отбрасывающий данные на сервер в формате xls. Данные должны парситься 1 раз в сутки автоматически, так же должен быть предусмотрен запуск вручную. С 1 на сервер будет выгружаться список товаров ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад