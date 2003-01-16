Нужно исправить скрипт JavaScript

Приветствую !

Суть задачи такого имеется скрипт на сайте, который частично работает на данный момент он откючен.

После переноса на другой хост перестал работать. Там суть скрипта имеется кликабельная карта с регионнами и когда жмешь на определеный регион выбивате события которые с этим регионом связаны и комментарии.

Помимо знаний js нужно иметь понимание как работает Laravel так как сам сайт написан на нем .

Если получиться исправить ошибку тогда после будет еще задача доработать это скрипт .

Ищу ответсвеного человека который возьмется за данную задачу .