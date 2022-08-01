Парсер для сайта

На сайте Ларавел нужно решить мелкие задачи. Работаем через Gitlab. Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 14+59=?
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Необходимо создать парсер, запускаемый ежедневно и отбрасывающий данные на сервер в формате xls.
Данные должны парситься 1 раз в сутки автоматически, так же должен быть предусмотрен запуск вручную.
С 1 на сервер будет выгружаться список товаров в эксель формате, в него нужно добавить по 2м идентификаторам информацию с сайта (с которого будем парсить).
Собрать нужно такую информацию:
Код товара
Штрихкод
Название
Модель
Категория
Бренд
Наличие акции
Статус на сайте
Цена на сайте
Количество отзывов
Общий рейтинг
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