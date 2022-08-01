Парсер для сайта

Необходимо создать парсер, запускаемый ежедневно и отбрасывающий данные на сервер в формате xls.

Данные должны парситься 1 раз в сутки автоматически, так же должен быть предусмотрен запуск вручную.

С 1 на сервер будет выгружаться список товаров в эксель формате, в него нужно добавить по 2м идентификаторам информацию с сайта (с которого будем парсить).

Собрать нужно такую информацию:

Код товара

Штрихкод

Название

Модель

Категория

Бренд

Наличие акции

Статус на сайте

Цена на сайте

Количество отзывов

Общий рейтинг