Сделать синхронизацию товаров магазина с сайтом поставщика

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки657 просмотров
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Есть интернет магазин на Prestashop. Нужно сделать синхронизацию товарных остатков, цен, изображений товаров с сайтом поставщика.

2 года назад
igorbobrov
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад