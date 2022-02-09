Сделать синхронизацию товаров магазина с сайтом поставщика

Можно использовать PHP, JS, JQUERY Шаблон html к заданию в приложении. 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в ВК и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в массив $user данные аккаунта ...