igorbobrov

Доработать дизайн сайта и довести его до совершенства (сайт на WIX) - sdelat mobilnuju versiju i adaptirovat ee - Полностью завершить онлайн магазин с описанием товаров и загрузить фото. - Сделать возможным опцию соотношения выбора товара клиентом и ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно скопировать этот сайт: [url=https://stolica.com.ua/]https://stolica.com.ua/[/url] для вот этого сайта: [url=http://avtoinstruktor199.ru/]http://avtoinstruktor199.ru/[/url]Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт уже работает на определенной теме/шаблоне.В рамках создания нового раздела - "Статьи "требуется создать этот раздел на отдельном дизайн-шаблоне (пример дизайна есть в файле)а также создать возможность кастомизировать элементы нового дизайна каждой новой статьи прямо ...Закрыт2 года назад
- $400
На PHP, любой популярный фреймворк. Сайт для детской школы английского языка. Дизайн и Игры для встраивания на сайт отправлю после подписания НДА.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Полная интеграция maxma https://maxma.com/ru аналог amocrmНа сайт svetmall.ruЗакрыт2 года назад
Сайт по поиску отелей, гостевых домов и т.д. turistass.com Туда нужно поставить яндекс-карту, что бы на Странице поиска, на этой карте, выводились метки с объектами из выбранного направления. Запрос для получения меток есть, мой бэкенд подготовил. Актуальная БД ...Закрыт2 года назад
- $80
ТЗ на доработку сайта http://xn-----8kchiwcarcvfu1bf4h7b.xn--p1ai/ Парсер написан на php 7 CMS WordPress 1. Настроить wp all import для работы по крону. Лучше это реализовывать под ssh, так как работает значительно быстрей. 2. Починить фильтр подбора по параметрам 3. Доработать парсер исходных ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
[table]ЗадачаСсылка на сайт: render-place.de Макет скину лично. все подробности в лс[/table]HTML-верстка29 заявокЗакрыт2 года назад
Переехать с нашего текущего сайта ismart.org (Битрикс) на новый (Вебфлоу) и для этого нужно перенести все статьи из "блога" отсюда [url=https://ismart.org/capabilities/library/]https://ismart.org/capabilities/library/[/url] на новый сайт, с соблюдением всех правил внутренней оптимизации, стилистики и пр.Закрыт2 года назад
- $100
СДЛ на 16 страниц. Нужно качественно сверстать, утвердить вёрстку, после одеть на вп. Обязательно знать основы SEO и Core Web Vitals. Пилим у меня на хосте, через AEC (TinyMCE) + ACF и допы по согласованию, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Сайт: bionicart.com Что продаем: перегородки, декоративные штукатурки, паркет, двери, климат и инженерные коммуникации, также строим под ключ. bionicart.ru Что продаем: декоративные штукатурки. ТЗ: Контент сайта должен максимально похож как в инстаграмм. 1) Фото и видео (являются карточками товаров- выглядят также как на сайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $70
Тз прикрепилЗакрыт2 года назад
- $55
Тз прикрепилВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $80
https://docs.google.com/document/d/11DYBf4bRayXM_AljYoVRHO4g_6DC5DF_/editВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Интернет магазин на Shopify 1) Необходимо что бы покупатель получал счет с НДС, который применяется в его стране. Всего работа идет на 4 страны - Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. Так же есть разделение на юридических и физических ...Закрыт2 года назад
адача Всем привет. Нужен сайт "под ключ" для онлайн-школы английского языка. Из основного что я вижу (меньшую часть примеров прикладываю в файлах, более детально могу показать и объяснить при созвоне любым месенджером): фильтр по ученикам (мыло, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
https://disk.yandex.ru/d/qk1nYJI0E5oRUwЗеленым отмечены пункты, которые уже выполнены.Все остальное нужно сделать https://arfaflowers.ru сайтВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
1. Добавил страницу о компании. Заполнил все необходимые поля в том числе и текстовое для контента (без него страница не сохраняется) и прикрепил шаблон modules/about.tpl как указано в инструкции (скриншот about-company) но при отображении на ...Закрыт2 года назад
https://docs.google.com/document/d/1ekTsBjjJGQzVf-9W0O_p3ePVYwhlb8NLKyLokiOcoU8/edit#heading=h.4n84fzmiiozfВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Наши менеджеры оставляют клиентам единые контакты нашей организации (несколько менеджеров оставляют один и тот же номер телефона whatsApp и Telegram bot). Т к клиентов стало много, то возникает большая путаница, к кому какой клиент относится. ...Закрыт2 года назад