igorbobrov

Сайт по поиску отелей, гостевых домов и т.д. turistass.com Туда нужно поставить яндекс-карту, что бы на Странице поиска, на этой карте, выводились метки с объектами из выбранного направления. Запрос для получения меток есть, мой бэкенд подготовил. Актуальная БД ...