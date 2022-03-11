igorbobrov

Игорь Бобров igorbobrov

 
28 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
3%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на wix

    Доработать дизайн сайта и довести его до совершенства (сайт на WIX) - sdelat mobilnuju versiju i adaptirovat ee - Полностью завершить онлайн магазин с описанием товаров и загрузить фото. - Сделать возможным опцию соотношения выбора товара клиентом и ...

    Дизайн сайтаWix
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки на wp

    Сайт уже работает на определенной теме/шаблоне.В рамках создания нового раздела - "Статьи "требуется создать этот раздел на отдельном дизайн-шаблоне (пример дизайна есть в файле)а также создать возможность кастомизировать элементы нового дизайна каждой новой статьи прямо ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать бэкенд

    $400

    На PHP, любой популярный фреймворк. Сайт для детской школы английского языка. Дизайн и Игры для встраивания на сайт отправлю после подписания НДА.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка по сайту Yii2

    Сайт по поиску отелей, гостевых домов и т.д. turistass.com Туда нужно поставить яндекс-карту, что бы на Странице поиска, на этой карте, выводились метки с объектами из выбранного направления. Запрос для получения меток есть, мой бэкенд подготовил. Актуальная БД ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки по сайту

    $80

    ТЗ на доработку сайта http://xn-----8kchiwcarcvfu1bf4h7b.xn--p1ai/ Парсер написан на php 7 CMS WordPress 1. Настроить wp all import для работы по крону. Лучше это реализовывать под ssh, так как работает значительно быстрей. 2. Починить фильтр подбора по параметрам 3. Доработать парсер исходных ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переехать с нашего текущего сайта (Битрикс) на новый (Вебфлоу)

    Переехать с нашего текущего сайта ismart.org (Битрикс) на новый (Вебфлоу) и для этого нужно перенести все статьи из "блога" отсюда [url=https://ismart.org/capabilities/library/]https://ismart.org/capabilities/library/[/url] на новый сайт, с соблюдением всех правил внутренней оптимизации, стилистики и пр.

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вёрстка и натяжка на вп

    $100

    СДЛ на 16 страниц. Нужно качественно сверстать, утвердить вёрстку, после одеть на вп. Обязательно знать основы SEO и Core Web Vitals. Пилим у меня на хосте, через AEC (TinyMCE) + ACF и допы по согласованию, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки на wp

    Сайт:  bionicart.com  Что продаем: перегородки, декоративные штукатурки, паркет, двери, климат и инженерные коммуникации, также строим под ключ.  bionicart.ru Что продаем: декоративные штукатурки.   ТЗ: Контент сайта должен максимально похож как в инстаграмм. 1) Фото и видео (являются карточками товаров- выглядят также как на сайте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Shopify

    Интернет магазин на Shopify 1) Необходимо что бы покупатель получал счет с НДС, который применяется в его стране. Всего работа идет на 4 страны - Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. Так же есть разделение на юридических и физических ...

    Shopify
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт под ключ

    адача Всем привет. Нужен сайт "под ключ" для онлайн-школы английского языка. Из основного что я вижу (меньшую часть примеров прикладываю в файлах, более детально могу показать и объяснить при созвоне любым месенджером): фильтр по ученикам (мыло, ...

    amoCRM
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Мелкие правки контента DLE

    $40

    1. Добавил страницу о компании. Заполнил все необходимые поля в том числе и текстовое для контента (без него страница не сохраняется) и прикрепил шаблон modules/about.tpl как указано в инструкции (скриншот about-company) но при отображении на ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать utm-метку

    Наши менеджеры оставляют клиентам единые контакты нашей организации (несколько менеджеров оставляют один и тот же номер телефона whatsApp и Telegram bot). Т к клиентов стало много, то возникает большая путаница, к кому какой клиент относится. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад
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Отзывы фрилансеров
_Andrey__
Андрей 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$90
10 баллов
2 года назад
Доработать шаблон
Все хорошо, всегда был на связи, отвечал на все вопросы по тз. Рекомендую!
Данный исполнитель выполнил всё очень быстро, оперативно вносил правки, всегда на связи. Рекомендую!
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