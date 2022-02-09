Правки на Ларавел

Можно использовать PHP, JS, JQUERY Шаблон html к заданию в приложении. 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в ВК и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в массив $user данные аккаунта ...
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