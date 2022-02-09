Доработка

$9
Веб-программированиеЗавершен1 заявка90 просмотров
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доработка сайта

2 года назад
guest_16432614853326
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sashaprofi
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$9
1 день
RUBUAHWMZ
Очень ответственный специалист. Работу выполнил очень быстро и качественно. Продолжаем работать с ним дальше над проектом. Рекомендуем.
Вежливый заказчик, тз чёткое, оплата в срок. Спасибо:)
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