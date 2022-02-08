Требуется доработать телеграмм бота. Основной функционал написан , нужно добавить пару сценариев.

У меня есть два сценария которые я сам написал . Мне надо их объединить в один

Те реализовать асинхронность.

Сценарии загрузка файла , выгрузка , соглашение об использовании данных кнопка.

Все обьединить в один