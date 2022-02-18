Php + JS скрипт склеивающий фото

На сервере есть набор папок с png картинками (в одной папке несколько картинок)

На фронте скрипт который собирает картинки из указанных папок в изображение (с учетом выбора папки на конкретный слой (из самой папки картинка выбирается случайным образом))

Стек обсуждаем

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