Php + JS скрипт склеивающий фото

Веб-программированиеЗавершен3 заявки605 просмотров
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На сервере есть набор папок с png картинками (в одной папке несколько картинок)

На фронте скрипт который собирает картинки из указанных папок в изображение (с учетом выбора папки на конкретный слой (из самой папки картинка выбирается случайным образом))

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PHP
2 года назад
javok
Ян 
56 летРоссия
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$5
5 дней
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