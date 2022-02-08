Разработать фронтенд для мультисайта по выдаче тарифов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки842 просмотра
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Требуется разработчик для реализации фронтенда мультисайта.

Краткое ТЗ

Общение будет в скайпе/google meet, как удобно, в 2 этапа:

1. Собеседование

2. Тех. интервью

Бюджет договорной

Требуемые навыки:

1. react

2. node.js

3. next.js

4. Git

2 года назад
mcactus
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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