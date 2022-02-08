UPD. Увеличил оплату Самописный сайт о китайском кино, писался на протяжение двадцати лет разными людьми, нужно знать PHP/MySQL/Python/ExtJS, желательно умение и в бэк, и в фронт. Интересует исключительно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой (15 долларов в ...
Разработать фронтенд для мультисайта по выдаче тарифов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик для реализации фронтенда мультисайта.
Общение будет в скайпе/google meet, как удобно, в 2 этапа:
1. Собеседование
2. Тех. интервью
Бюджет договорной
Требуемые навыки:
1. react
2. node.js
3. next.js
4. Git
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
сайт сломался)))Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $250
Есть шахматная доска на js https://chessboardjs.com/ Есть движок на js - NNUE Stockfish 14.1 https://github.com/nmrugg/stockfish.js/ Нужно, чтобы игрок двигал фигуры за белых и черных, а движок показывал оценку позиции в браузере пользователя. Оценка движка показывается в 3 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Сделать бесплатную доставку в корзине от 40.000р (корзина не стандартная, модуль отдельный) 2. Доработать модуль спецпредложений (отдельный модуль) 3. Установить и проверить работоспособность кода adsense. 4. Сделать «Базовую» установку, она должна срабатывать в случае если нет установки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Делаю проект на node.js/mongoDB и часто застреваю. Ищу наставника-сeниора с опытом нода и монги, который бы удалённо - через screen share и общение голосом - мог бы определить почему код не работает. Желателен опыт в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Тема с которой делать свою тему Twenty Twenty-Two – это стандартная тема WP. Это блочная тема – главная особенность которой это подгрузка стилей из theme.json, а не style.css. Перед откликом убедитесь, что умеете работать с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день, есть проект по телеграмм. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области. Во-первых, нужно создать приложение по адресу - https://my.telegram.org/apps. У меня всё время выходит error. Есть и другие вопросы. Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
Здравствуйте! Необходимо сделать калькулятор раскроя пиломатериала со схемой расположения деталей на листе. Полный аналог https://ldspgroup.ru/calc/ ТЗ и макет на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/jIkWW4ujlV8UqAВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно доработать сайт, написанный с использованием ASP.NET и C#. Доработки следующего характера, они нужны на постоянной основе. от самых простых: замена баннера, настройка подмены номера под канал коммуникации (контекст, сео и т.д.), чистки пустых мусорных страниц, чистка ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад