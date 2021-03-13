Требуется сделать некоторые доработки в админ.панели CRM, написанной на Ext JS 4. Работа проектная, но, если разберетесь в чужом коде и у нас появится больше задач по админке, пригласим в команду. Компания занимается внедрением собственной ...
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- JavascriptExt JSПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Ищу опытного (!) JavaScript ( [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23ExtJS]#ExtJS[/url])- разработчика. [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23Remote]#Remote[/url]. [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23Freelance]#Freelance[/url] Задача: изменить [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82]#фронт[/url]-системы Skype/Tg: artalex1234 [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23JS]#JS[/url] [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23Frontend]#Frontend[/url] [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23job]#job[/url] [url=https://vk.com/feed?section=search&q=%23IT%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0]#ITподработка[/url]JavascriptExt JSЗакрыт2 года назад
1. По умолчанию при первом входе в отчёт, сортировка должна стоять по Частоте от большего к меньшему, а столбик Результатов (Карточек) и Дельта от ТОПА, скрыт (в настоящее время сортировка запоминается, то есть после изменения сортировки ...Ext JSЗакрыт2 года назад
- $15
UPD. Увеличил оплату Самописный сайт о китайском кино, писался на протяжение двадцати лет разными людьми, нужно знать PHP/MySQL/Python/ExtJS, желательно умение и в бэк, и в фронт. Интересует исключительно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой (15 долларов в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет обидно, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Ищу программиста знающего фреймворк Sencha (ExtJS) Задача будет состоять в правке примера из набора: https://examples.sencha.com/extjs/7.4.0/examples/admin-dashboard/#dashboardExt JSЗакрыт2 года назад
- $300
Необходимо выполнить ряд настроек и изменений Веб приложения на фреймворке [i]Sencha ExtJS, OpenLayers [/i]и базы данных [i]MySQL [/i]Для этого нужно хорошо знать и уметь пользоваться : [i]Ubuntu [/i](можно будет работать с графикой) [i]Apache HTTP Server, phpMyAdmin[/i] для [i]MySQ [/i]NetBeans ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать с нуля бэкенд сайта. Работа предполагается в несколько этапов, пока сайт не будет завершен. Сейчас речь идет о первом этапе. Необходимо подобрать современный шаблонный дизайн, который в последствии можно легко менять. Основные требования к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день!«ГЛОНАСС-софт» - является крупнейшим производителем и разработчиком оборудованием для контроля техники. Подробнее о нас: [url=http://www.glonasssoft.ru/]www.glonasssoft.ru[/url]Проект в области мониторинга транспорта. Бэк-енд разрабатывается на C#. Фронт на ExtJs. Мобильное приложение на ReactNativeReact NativeExt JSМобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт3 года назад
На сервере tomcat размещен проект на extJS, необходимо допилить ряд форм и методов. Кто работает с extJS от 2 лет, просьба откликнуться.Ext JSЗакрыт3 года назад
Требования: Стек технологий: Бек - PHP, фронт - ExtJS. Система по большей части без применения сторонних библиотек и фреймворков. Работа одновременно с двумя СУБД: MS и PG, базы сами по себе распределенные и с большим количеством ...PHPExt JSПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
--- php 7.x -- JS (JavaScript), HTML, CSS, Ajax -- ExtJS (Sencha Ext JS, версии 2 и 6) – сильно желателен, но можно выучить его -- CodeIgniter 3 (или другой MVC фреймворк) или Symfony – желателен -- SQL (была ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $136
Необходимо создать раздел в CMS MODx (2.7.3) на ExtJS. Раздел состоит из грида (MODx.grid.Grid), модального окна (MODx.Window) для редактирования строки грида и нескольких комбобоксов (MODx.combo.ComboBox). Задача ограничивается только написанием фронтенда, поставщики данных (процессоры) будут предоставлены. Формат запросов ...MODXExt JSЗакрыт4 года назад
Для выполнения проекта ищу разработчика C#, срок разработки примерно месяц Стек технологий ASP.NET MVC + Ext JS, Castle Windsor + Nhibernate + linq2Db + PostgreSQL. По подробностям по проекту отвечу откликнувшимся, подтвердившим, что они обладают необходимыми компетенциямиПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен сейчас fullstack разработчик на проект Symfony 4 + ExtJS 6 + MySQL (опыт работы со всей этой триадой обязателен). Желателен опыт работы над GIS-проектами. Сейчас есть ряд задач для реализации. Работа по ТЗ совместно с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для проекта на Sencha / ExtJS реализовать Routing из списка вакансий на страницу вакансии. Ссылки динамические. Вид ссылки /#vacancies/1234 ; Где 1234 — ID Вакансии. Вопрос срочный.Ext JSЗакрыт5 лет назад
На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект на медицинскую тематику требуется удаленный php программист. Что требуется: Создание портала, по большей части backend, в меньшей степени frontend Написание запросов в БД От вас: Отличное знание php jQuery yii2 или аналоги Желательно:. Laravel ExtJS phalcon рассматриваем возможность ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Здравствуйте. Мы несколько лет разрабатываем и обслуживаем CRM-систему, и сейчас нам нужен хороший коллега на проект. Требования к знаниям такие: — PHP — MySQL — JS, если знаете ExtJS, то вообще красота И еще надо: — Гражданство РФ — Скайп, голосовая связь ...PHPJavascriptMySQLExt JSЗакрыт6 лет назад