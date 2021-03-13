Заказать услуги программиста Ext JS

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  • Доработка административной панели CRM-системы

    Требуется сделать некоторые доработки в админ.панели CRM, написанной на Ext JS 4. Работа проектная, но, если разберетесь в чужом коде и у нас появится больше задач по админке, пригласим в команду. Компания занимается внедрением собственной ...

    JavascriptExt JS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Задача по JavaScript ( #ExtJS)

    Ищу опытного (!) JavaScript ( [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23ExtJS]#ExtJS[/url])- разработчика.   [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23Remote]#Remote[/url]. [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23Freelance]#Freelance[/url] Задача: изменить [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82]#фронт[/url]-системы Skype/Tg: artalex1234 [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23JS]#JS[/url] [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23Frontend]#Frontend[/url] [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23job]#job[/url] [url=https://vk.com/feed?section=search&amp;q=%23IT%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0]#ITподработка[/url]

    JavascriptExt JS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен разработчик на extjs

    1. По умолчанию при первом входе в отчёт, сортировка должна стоять по Частоте от большего к меньшему, а столбик Результатов (Карточек) и Дельта от ТОПА, скрыт (в настоящее время сортировка запоминается, то есть после изменения сортировки ...

    Ext JS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Программист на самописный сайт

    $15

    UPD. Увеличил оплату Самописный сайт о китайском кино, писался на протяжение двадцати лет разными людьми, нужно знать PHP/MySQL/Python/ExtJS, желательно умение и в бэк, и в фронт. Интересует исключительно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой (15 долларов в ...

    PHPPythonMySQLExt JS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программист на самописный сайт

    Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет обидно, ...

    PHPPythonMySQLGitExt JS
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка Веб приложения-JavaScript и MySQL

    $300

    Необходимо выполнить ряд настроек и изменений Веб приложения на фреймворке [i]Sencha ExtJS, OpenLayers [/i]и базы данных [i]MySQL [/i]Для этого нужно хорошо знать и уметь пользоваться : [i]Ubuntu [/i](можно будет работать с графикой) [i]Apache HTTP Server, phpMyAdmin[/i] для [i]MySQ [/i]NetBeans ...

    JavascriptMySQLApacheUbuntuphpMyAdminExt JS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка бэкенда сайта

    Необходимо разработать с нуля бэкенд сайта. Работа предполагается в несколько этапов, пока сайт не будет завершен. Сейчас речь идет о первом этапе. Необходимо подобрать современный шаблонный дизайн, который в последствии можно легко менять. Основные требования к ...

    PHPJavascriptPostgreSQLRESTExt JS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка мобильного приложения

    Добрый день!«ГЛОНАСС-софт» - является крупнейшим производителем и разработчиком оборудованием для контроля техники. Подробнее о нас: [url=http://www.glonasssoft.ru/]www.glonasssoft.ru[/url]Проект в области мониторинга транспорта. Бэк-енд разрабатывается на C#. Фронт на ExtJs. Мобильное приложение на ReactNative

    React NativeExt JS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Программист на самописный сайт

    $10

    Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет ...

    PHPPythonMySQLExt JS
    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • ExtJS / Tomcat

    На сервере tomcat размещен проект на extJS, необходимо допилить ряд форм и методов. Кто работает с extJS от 2 лет, просьба откликнуться.

    Ext JS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Развитие новых модулей медицинской информационной системы

    Требования: Стек технологий: Бек - PHP, фронт - ExtJS. Система по большей части без применения сторонних библиотек и фреймворков. Работа одновременно с двумя СУБД: MS и PG, базы сами по себе распределенные и с большим количеством ...

    PHPExt JS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать доску с сигнальной информацией для вызовов скорой помощи.

    --- php 7.x -- JS (JavaScript), HTML, CSS, Ajax -- ExtJS (Sencha Ext JS, версии 2 и 6) – сильно желателен, но можно выучить его -- CodeIgniter 3 (или другой MVC фреймворк) или Symfony – желателен -- SQL (была ...

    PHPJavascriptPostgreSQLHTMLCSSAjaxSymfonyCodeIgniterExt JSSQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим MODx разработчик, знающий ExtJS для разработки раздела в MOD

    $136

    Необходимо создать раздел в CMS MODx (2.7.3) на ExtJS.  Раздел состоит из грида (MODx.grid.Grid), модального окна (MODx.Window) для редактирования строки грида и нескольких комбобоксов (MODx.combo.ComboBox). Задача ограничивается только написанием фронтенда, поставщики данных (процессоры) будут предоставлены. Формат запросов ...

    MODXExt JS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект на C#

    Для выполнения проекта ищу разработчика C#, срок разработки примерно месяц Стек технологий ASP.NET MVC + Ext JS, Castle Windsor + Nhibernate + linq2Db + PostgreSQL. По подробностям по проекту отвечу откликнувшимся, подтвердившим, что они обладают необходимыми компетенциями

    JavascriptPostgreSQLExt JSASP.NET
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка геолокационного онлайн сервиса

    Нужен сейчас fullstack разработчик на проект Symfony 4 + ExtJS 6 + MySQL (опыт работы со всей этой триадой обязателен). Желателен опыт работы над GIS-проектами.  Сейчас есть ряд задач для реализации. Работа по ТЗ совместно с ...

    MySQLSymfonyExt JS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется опытный php программист

    На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект на медицинскую тематику требуется удаленный php программист.   Что требуется:   Создание портала, по большей части backend, в меньшей степени frontend   Написание запросов в БД   От вас:   Отличное знание php   jQuery   yii2 или аналоги   Желательно:.   Laravel   ExtJS   phalcon  рассматриваем возможность ...

    PHPLaravelOraclejQueryYiiExt JS
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Front-end программист JavaScript native js

    На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryLinuxNginxAngularUnixGitExt JS
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект ExtJS

    $500

    Здравствуйте. Мы несколько лет разрабатываем и обслуживаем CRM-систему, и сейчас нам нужен хороший коллега на проект. Требования к знаниям такие: — PHP — MySQL — JS, если знаете ExtJS, то вообще красота И еще надо: — Гражданство РФ — Скайп, голосовая связь ...

    PHPJavascriptMySQLExt JS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад