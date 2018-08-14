Требуется опытный php программист

При нажатии на миниатюру фотографии на сайте открывается адрес: http://сайт.ru/data/content/gora1.jpg И показывается полная фотография. Нужно чтобы открывался адрес вида: http://сайт.ru/data/content/gora1_jpg/ Фотография показывалась в шаблоне. Шаблон так же необходимо ...