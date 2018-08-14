Требуется опытный php программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок406 просмотров

На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект на медицинскую тематику требуется удаленный php программист.  

Что требуется:  

Создание портала, по большей части backend, в меньшей степени frontend  

Написание запросов в БД  

От вас:  

Отличное знание php  

jQuery  

yii2 или аналоги  

Желательно:.  

Laravel  

ExtJS  

phalcon  рассматриваем возможность использовать phalcon  

БД  Oracle, хорошо если с ним имели дело  

От нас:  

Работа в команде  

Полная, либо частичная занятость (от 6 часов)  

Спокойная обстановка  

Оплата сдельная с возможностью увеличения.

jQueryLaravelPHPYii
6 лет назад
wasm-fl
Максим 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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