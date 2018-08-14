Поправить сайт (Wordpress)

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Закрыт6 заявок124 просмотра

На сайте есть проблемы с установленной темой, нужно переустановить.

Подробное тз с исполнителем

Сайт на вордпресс             

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров