Цена на товар в сравнении снижена

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Нужно при изменении цен на товар, который был добавлен в сравнение, отправить событие Цена на товар снижена. Битрикс

7 лет назад
damir-dmr
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$90
7 дней
Отличный специалист. Выполнил поставленную задачу в короткие сроки. Рекомендую. Будем сотрудничать дальше.
Сотрудничеством полностью доволен. Понятная задача, быстрая приемка и оплата. Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад