Программист C# / asp.net

Компания, занимается разработкой ПО на заказ для российских и зарубежных заказчиков.

написание большого web приложения (типа платформа для аукционов).

Это включает в себя, но не ограничивается:

- Web projects, grids, реестры и их редактирование.

- XML import/export

Требования:

Хорошее знание технологий

Умение и желание осваивать новое в процессе работы над проектом

Умение работать в команде

Будет плюсом умение разбираться в чужом коде

Технологии:

.net, c#

ExtJs4(встречается и 3-я версия), можно изучить

nhibernate, castle windsor ioc contaner, MVC ASP.NET

База данных Oracle (был PostgreSQL) – не обязательно, но будет плюсом. Но надо уметь пистаь SQL запросы.

Git, sourse control, jira

Условия:

График работы от 6-и до 8 часов в день ( частичная, полная занятость)

Работа в команде, каждодневное общение с аналитиками

Удаленно

Оплата договорная