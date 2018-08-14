Программист C# / asp.net

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок218 просмотров

Компания, занимается разработкой ПО на заказ для российских и зарубежных заказчиков. 

написание большого web приложения (типа платформа для аукционов). 

Это включает в себя, но не ограничивается: 

- Web projects, grids, реестры и их редактирование. 

- XML import/export 

Требования: 

Хорошее знание технологий 

Умение и желание осваивать новое в процессе работы над проектом 

Умение работать в команде 

Будет плюсом умение разбираться в чужом коде 

Технологии: 

.net, c# 

ExtJs4(встречается и 3-я версия), можно изучить 

nhibernate, castle windsor ioc contaner, MVC ASP.NET 

База данных Oracle (был PostgreSQL) – не обязательно, но будет плюсом. Но надо уметь пистаь SQL запросы. 

Git, sourse control, jira 

Условия:

График работы от 6-и до 8 часов в день ( частичная, полная занятость) 

Работа в команде, каждодневное общение с аналитиками 

Удаленно 

Оплата договорная

ASP.NETGitPostgreSQLSQL
6 лет назад
wasm-fl
Максим 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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