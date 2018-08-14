Ищу веб-программиста, бекенд. Сайт на самописном, PHP+MYSQL

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок157 просмотров

Нужно доработать проект.

Ищу веб-программиста, бекенд.

Есть портал знакомств, на самописном, PHP+MYSQL, без стандартных фреймворков, и CMS.

Все подробности ТЗ скину в личку.

Внимание! Предоплату не ждите. Устали от таких кидалов, и не выполненных в срок наших заказов.

Оплата за результат. Если нам устроит ваша работа, то добро пожаловать к дальнейшему сотрудничеству с нами. ;)

MySQLPHP
7 лет назад
sparklingman
Анатолий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров