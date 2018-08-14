Ищу веб-программиста, бекенд. Сайт на самописном, PHP+MYSQL

Нужно доработать проект.

Ищу веб-программиста, бекенд.

Есть портал знакомств, на самописном, PHP+MYSQL, без стандартных фреймворков, и CMS.

Все подробности ТЗ скину в личку.

Внимание! Предоплату не ждите. Устали от таких кидалов, и не выполненных в срок наших заказов.

Оплата за результат. Если нам устроит ваша работа, то добро пожаловать к дальнейшему сотрудничеству с нами. ;)