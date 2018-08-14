Front end (js+Adobe Animate)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок83 просмотра

Задача такая, есть прилага и есть исходник от адоба анимейт, там надо добавить ещё один экран и добавить минимальную анимацию js и  потом это экспортировать.

Все это нужно сделaть срочно!

JavaScript
7 лет назад
dmatsevasian
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров