Доработка сайта. Верстка. Создание личного кабинета.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Доработка сайта. Верстка. Создание личного кабинета.  Техническое задание находится тут  >>>> https://goo.gl/dgCkzj

От вас жду сроки и бюджет!

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров