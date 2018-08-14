Доработка сайта. Верстка. Создание личного кабинета.

Всем доброго времени суток. Необходимо сделать перетягивание мышкой в блоке для офисов/ресторанов/кафе/отеля тут: http://astana.lavazza.kz/ . Вправо и влево, то есть вытягивание того или иного блока на 95%. Желательно чтоб по верстке внутри каждого из ...