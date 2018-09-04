Добавление галочки на согласие обработки данных. Сайт на Drupal!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки187 просмотров

Сайт сделан на Drupal. Нужно добавить галочку "Я согласен на обработку персональных данных"

1. В форму форму "Заказать звонок" (она всплывающем окном), кнопка располагается в подвале.

2. На странице "оформить заказ" в форму оформления заказа.

3. Создать страницу "Политики конфиденциальности"

Сроки и стоимость, хотя бы примерно?

Drupal
7 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Всё сделано качественно и быстро. Рекомендую Андрея!
Все прошло отлично, хороший заказчик. Приятное общение и точно поставленная задача. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад