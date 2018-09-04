Всем доброго времени суток. Необходимо сделать перетягивание мышкой в блоке для офисов/ресторанов/кафе/отеля тут: http://astana.lavazza.kz/ . Вправо и влево, то есть вытягивание того или иного блока на 95%. Желательно чтоб по верстке внутри каждого из ...
Добавление галочки на согласие обработки данных. Сайт на Drupal!
Сайт сделан на Drupal. Нужно добавить галочку "Я согласен на обработку персональных данных"
1. В форму форму "Заказать звонок" (она всплывающем окном), кнопка располагается в подвале.
2. На странице "оформить заказ" в форму оформления заказа.
3. Создать страницу "Политики конфиденциальности"
Сроки и стоимость, хотя бы примерно?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день коллеги! Предполагается генерировать уникальные случайные коды для товаров каталога JoomShopping,и последующая печать этих кодов на упаковке товаров. Каждый товар может иметь неограниченное число кодов. Это необходимо, что бы покупатель мог проверить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
В functions.php темы WordPress добавлен код, который добавляет к адресу блог-поста "/blog/". При этом в htaccess сайта добавлено правило для перенаправления всех возможных запросов на non-www+htpps версию через 301 редирект. Проблема в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно спарсить изображения шрифтов с сайта http://www.identifont.com/years.html Изображения назвать в формате «год создания шрифта - название шрифта - имя дизайнера» Например, 1495 - Garamond - Claude Garamond Код ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех. Есть сайт, на нем отрабатывает ajax. 2 файла. Но из за cloudflare вылетает ошибка 524 и скрипты не отрабатывают. Нужно настроить сервер (как я понял), что бы они работали.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходимо доработать скрипт по ТЗ. Сам скрипт на php с использванием библиотеки phpmorhy. ТЗ предоставлю после вашего отклика. Нужны специалисты, которые работали уже с этой библиотекой.Завершен7 лет назад
Ищу программиста для создания страницы для сайта с картой и списком магазинов, поиску магазинов по городу. Примеры: https://www.detmir.ru/shops/ https://www.invitro.ru/offices/moscow/Подробности в личных сообщениях.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание сайта тут т3 https://goo.gl/M1MBhEВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо внести небольшие исправления в модуль бронирования и оплаты билетов с помощью сервиса liqpay.ua на сайте starbus.com.ua Оплата за билеты проходит, но идентифицировать платеж невозможно. Перечень исправлений: 1. ...Завершен6 лет назад
Требуется доработка сайта. Подключение к базе данных и создание личного кабинетаЗакрыт7 лет назад