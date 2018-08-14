Доработка скрипта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки122 просмотра

Необходимо доработать скрипт по ТЗ.

Сам скрипт на php с использванием библиотеки phpmorhy.

ТЗ предоставлю после вашего отклика. Нужны специалисты, которые работали уже с этой библиотекой.

PHP
7 лет назад
irbis90
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$45
1 день
Отличный специалист. Сделал быстро, внес необходимые правки, дал гарантию. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично! Работаем уже 2й раз, четкое ТЗ, оплата после завершения. Мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад