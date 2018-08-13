Сделать мобильную версию сайта на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

У сайта на php avtobus.kharkov.ua/ нет мобильной версии.  

Нужно ее сделать.  

Указывайте цену и сроки.

PHP
7 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров