Доработка CRM на PHP самопис - СРОЧНО!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок113 просмотров

Доработка CRM на PHP самопис - СРОЧНО!

ТЗ имеется, сроки 2 дня

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса

Бюджет 100$

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PHP
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров