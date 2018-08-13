Лендинг по ремонту бытовой техники с возможностью управления

Имеем 1С Розница 8 Магазин одежды и обуви, релиз 2.2.5.27, а также интернет-магазин на Wordpress Woocommerce. Необходимо, чтобы на сайте всегда была актуальная информация по остаткам и ценам, со скидкой и без. Ищем исполнителя для ...