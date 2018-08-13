Доработать сайт на движке Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок148 просмотров

Доработать сайт по нашему ТЗ. 

Менять тексты, футер, описания, меню

Ссылка на сайт: http://niva.xyz.s40.hhos.ru/

WordPress
7 лет назад
savorygroup
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров