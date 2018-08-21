Сверстать и интегрировать в WP

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Завершен5 заявок166 просмотров

Нужно сверстать и посадить адаптив (шапка и футер уже есть в адаптиве, а по контенту нужно согласовать со мной как будут блоки располагаться) В принципе, ничего сложного нет, на особые элементы могу попросить дизайнера отрисовать адаптив (по вашему запросу). В основном - он не требуется. 

Макеты страниц тут (конечно перед версткой пришлю исходники). 

https://yadi.sk/d/sEy431jL3a8yFW

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена отлично, спасибо!
Спасибо за интересный проект! Оплата произведена быстро, ТЗ составлено четко.

Заявки фрилансеров

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад