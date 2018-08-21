Сверстать и интегрировать в WP

Нужно сверстать и посадить адаптив (шапка и футер уже есть в адаптиве, а по контенту нужно согласовать со мной как будут блоки располагаться) В принципе, ничего сложного нет, на особые элементы могу попросить дизайнера отрисовать адаптив (по вашему запросу). В основном - он не требуется.

Макеты страниц тут (конечно перед версткой пришлю исходники).

https://yadi.sk/d/sEy431jL3a8yFW