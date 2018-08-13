React.js, доработка калькулятора

Добрый день.

Необходимо доработать схему расчёта для 4-статей расходов на основе формул из Excel, при этом нужно понимать, что схема расчёта для 1-й статьи уже реализована, т.е. нужно наследовать уже существующий функционал и функции.

Описание работы доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ywF1HSZ-22wiGmqmOd5EvdzIrvctV_feSqXOfHvE6v8/edit#heading=h.t82q3b1f9kx0

От вас:

1. Опыт в React.js - от 1-1,5 года.

2. Работы на часов 10-12.

3. Описание вашего опыта работы.

4. Рейт в час.

Готовы:

1. Предоставить доступ к BitBucket - дайте свой логин.

2. Провести вводный инструктаж с текущим разработчиком.