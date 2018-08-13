Нужен дев с знанием Python 3 Задачи : - ревью текущего кода (созвон и разбор) - дописать некоторую логику - нужно дополнительно покрыть тестами Чат бот на питоне, ...
React.js, доработка калькулятора
Добрый день.
Необходимо доработать схему расчёта для 4-статей расходов на основе формул из Excel, при этом нужно понимать, что схема расчёта для 1-й статьи уже реализована, т.е. нужно наследовать уже существующий функционал и функции.
Описание работы доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ywF1HSZ-22wiGmqmOd5EvdzIrvctV_feSqXOfHvE6v8/edit#heading=h.t82q3b1f9kx0
От вас:
1. Опыт в React.js - от 1-1,5 года.
2. Работы на часов 10-12.
3. Описание вашего опыта работы.
4. Рейт в час.
Готовы:
1. Предоставить доступ к BitBucket - дайте свой логин.
2. Провести вводный инструктаж с текущим разработчиком.
Заявки фрилансеров
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