Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях. По визуальной части элементарный ...
Программист php доработка сайта
Требования:
Опыт работы от 2 лет
html
css
javascript
jquery
php
ajax
Задача доработка сайта и разширение функционала
Условия работы:
от 3 часов работы в день
Свободный гибкий график
Пишите ваш опыт, примеры работ и какая оплата в час.
Заявки фрилансеров
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