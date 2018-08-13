Телеграмм бот для пересылки части сообщений из канала

Нужен бот, который:

- будет подписан на один или несколько публичных каналов;

- из всего потока сообщений в каналах будет выделять фразу, начинающуюся с настраиваемого сигнала/маркера (например !bgn) и заканчивающуюся иным специальным маркером (например, !end);

- уметь пересылать данную часть текста (между маркерами, без них) в другой канал/группу

Язык - php, python