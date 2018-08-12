Разработка JavaScript кликера.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется разработать ява скрипт кликер который будет размещаться на сайте вместе с iframe другого сайта и будет производить 1 клик. проще говоря нужно чтобы человек автоматически подписывался на канал ютуб попав на тот или иной сайт.

В заявках прошу оставлять приблизительные цены и сразу скайп для общения голосом!

JavaScript
7 лет назад
Elene777
Елена 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров