Разработка JavaScript кликера.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется разработать ява скрипт кликер который будет размещаться на сайте вместе с iframe другого сайта и будет производить 1 клик. проще говоря нужно чтобы человек автоматически подписывался на канал ютуб попав на тот или иной сайт.

В заявках прошу оставлять приблизительные цены и сразу скайп для общения голосом!