1) Проверить куда уходит трафик. 2) Необходимо добавить необходимые расширения для правильной работы WordPress. 3) Установить Comodo сертификат. 4) Настроить FTP доступ для IDE редактора. 5) Настроить поддомен. И ...
Разработка JavaScript кликера.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Требуется разработать ява скрипт кликер который будет размещаться на сайте вместе с iframe другого сайта и будет производить 1 клик. проще говоря нужно чтобы человек автоматически подписывался на канал ютуб попав на тот или иной сайт.
В заявках прошу оставлять приблизительные цены и сразу скайп для общения голосом!
Заявки фрилансеров
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