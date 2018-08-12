Внести правки в конфигурацию VPS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок148 просмотров

1) Проверить куда уходит трафик.

2) Необходимо добавить необходимые расширения для правильной работы WordPress.

3) Установить Comodo сертификат.

4) Настроить FTP доступ для IDE редактора.

5) Настроить поддомен.

И возможно что-то ещё.

Детали: CentOS 7, Nginx, 8GB Memory, панель Vesta.

CentOSNginxWordPress
7 лет назад
blastmasta
Максим 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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