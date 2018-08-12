Шаблон на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок273 просмотра

Есть шаблон: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/nextype.mmarket/

Система управления - 1С-Битрикс «Старт». 

Задачи: 

1 Установка и привязка шаблона к системе управления 

2 Приведение структуры сайта к требованиям заказчика 

3 Наполнение сайта информационными материалами (10 страниц текста А4, 20 картинок) 

4 Разработка краткой инструкции по работе с системой управления 

7 лет назад
project2web
Елизавета 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров