Заблокировать на трех сайтах яндекс-советник

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Нужен скрипт, который будет блокировать яндекс-советник на сайтах.

Сделать надо сегодня.

7 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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