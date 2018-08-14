Виртуальные поддомены для ИМ

Необходимо создать виртуальные поддомены с названием российских городов (список городов предоставим).

При заходе на страницу: moskva.domen.ru должен в шаблоне отображаться название города на русском, т.е. Москва. (Достаточно в БД хранить соответствие русского названия к латинице). И страница с контактной информацией, должна отображать адрес компании в дом городе.

Физически поддомены на хостинге не должны быть созданы.