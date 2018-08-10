Python\Django разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Текущий проект — интернет-магазин на DjangoЗадачи:1. Создание шаблонов для свёрстанных блоков и новых страниц (на базе готовой HTML\CSS верстки)2. Внедрение задач от СЕО специалистов3. Добавление и изменение функицонала сайта в соответствии с новыми техническими заданиями4. Оптимизация и рефакторинг старого кодаПлюсом будет знание JS и CSS

Это — тестовое задание с надеждой на дальнейшую работу.

Есть HTML\CSS\JS макет меню, надо чтобы это меню было размещено на сайте и работало.Доступ к исходникам и подробности в обсуждении.

CSSDjangoHTMLJavaScriptPython
7 лет назад
BATCOH
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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