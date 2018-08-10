Разработать функционал

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Здравствуйте! Необходимо разработать автоматический фунционал добавления в друзья пользователей одной небольшой соцсети (200 тыс пользователей).   

7 лет назад
vladislav_tatar
Владислав 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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