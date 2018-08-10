Доброго! PS: 502 ошибка на WL в пятницу в 11 утра :) Бодро трудимся господа:) Итак суть: На бирже регулярно проходят конкурсы, где нужен обьем/количество (считаются как купленные так и ...
Разработать функционал
Здравствуйте! Необходимо разработать автоматический фунционал добавления в друзья пользователей одной небольшой соцсети (200 тыс пользователей).
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