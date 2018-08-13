Правки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка116 просмотров

Есть сайт на Битрикс, который требует доработок по верстке, внешнему виду, добавлению виджетов и тд. 

Много мелкой работы.  Подробное тех задание вышлю личным сообщением.

7 лет назад
Vizuvy
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

khalunin
Павел 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$50
10 дней
Павел - настоящий профи своего дела! Такой оперативности даже наша бухгалтерия не показывала) очень ответственный, плюс всегда находит решения. Благодаря ему мы улучшили свой продукт! Большое спасибо за проделанную работу!
Отличный заказчик. Подробное и чёткое ТЗ. Все вопросы обсуждаются и оперативно решаются.

Заявки фрилансеров

khalunin
Павел 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад