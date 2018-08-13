Приветствую, нужно доработать сайт на джумла, тз прикладываю
Правки на сайт
Есть сайт на Битрикс, который требует доработок по верстке, внешнему виду, добавлению виджетов и тд.
Много мелкой работы. Подробное тех задание вышлю личным сообщением.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно поправить верстку интернет магазина (сделать качественную мобильную версию, недостающий дизайн предоставлю). И посадить на вордпресс или опенкарт. Оплата поэтапно, после демонстрации части работ. ссылка кандидатам)Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужен программист, который подключит шаблон к интернет магазину. Старый шаблон отключить – новый подключить. Новый шаблон https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.next/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна следующая правка: на этом сайте http://xn----7sbbatcubuihtnfqffn.xn--p1ai/ в разделе "планировки" при клике на дом блок с типовыми планировками открывается ниже, затем, когда выбираем квартиру, то карточка квартиры открывается в том же блоке, где и был план этажа. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $54
1. КОРЗИНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА (teplo.owebs.ru) Необходимо сделать оформление заказа не после регистрации, а вместе с регистрацией, сейчас необходимо сначала зарегистрироваться: http://prntscr.com/kgy7ro а надо сделать как на этом сайте https://mirsantekhniki.ru/checkout/: вот так http://prntscr.com/kgy85o ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $800
Проект требует хорошие знания Wordpress / Woocommerce, все остальное уже при личном контакте. Преимуществом будет локализация Хмельницкий Украина.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ниже описание проблемы на сайте http://l-capital.kz/: 1. Первично юристы просто не могли корректно залить информацию, хотя делали это ранее на постоянной основе по однотипному алгоритму. 2. Информация заливалась по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть магазин на Wordpress + Woocommerce. Что нужно сделать: - Добавить переключатель страны (должен меняться billing country) в шапке сайта (дизайн и верстка имеются) с сохранением значения в cookie файле. Чтобы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Создать программу для подбора промокодов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать сайт для компании по аренде автомобилей. Дизайн-макет сайта мы предоставляем. Важно, чтобы сайт смотрелся корректно и на ПК и с мобилок. Сайт по своей структуре и функционалу очень близок ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад