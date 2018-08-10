Wordpress / Woocommerce theme/plugin модернизация

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Проект требует хорошие знания Wordpress / Woocommerce, все остальное уже при личном контакте.

Преимуществом будет локализация Хмельницкий Украина.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
roman-kolomiiets
Роман Коломиец 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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