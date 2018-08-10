Здравствуйте! Нужно извлечь с сайта (segazona.ru/dune-ii-battl... – необязательно с него, но конечная цель такова – собираю сайт на AdobeMuse, чисто для своих, понастольгировать, хочу туда нашу любимую игру 90-х разместить. То есть мне нужен некий файл, ...
Wordpress / Woocommerce theme/plugin модернизация
Проект требует хорошие знания Wordpress / Woocommerce, все остальное уже при личном контакте.
Преимуществом будет локализация Хмельницкий Украина.
Заявки фрилансеров
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