Opencart Поисковик находит бесконечные страницы page

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Здравствуйте! Яндекс бот при обходе страниц в cms Opencart 2.3 ocstore находит страницы такого типа,ascalini&page=10&page=6&page=5&page=7&page=11Нужно исправить этот баг. https://prnt.sc/kgr0xu

ocStoreOpencart
7 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров