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Разработка админки сайта + личные страницы менеджеров
Здравствуйте.
Требуется разработка админки сайта + личные страницы менеджеров (php и другие технологии использовать).
Для отбора кандидатов будет предложено простое тестовое задание, а так-же голосовой звонок.
Свои примеры работ присылайте в Telegram
Студии не рассматриваем и не нужно писать.
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