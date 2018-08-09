Разработка админки сайта + личные страницы менеджеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок134 просмотра

Здравствуйте. 

Требуется разработка админки сайта + личные страницы менеджеров (php и другие технологии использовать).

Для отбора кандидатов будет предложено простое тестовое задание, а так-же голосовой звонок.

Свои примеры работ присылайте в Telegram

Студии не рассматриваем и не нужно писать.​

PHP
7 лет назад
Sapeks
Андрей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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