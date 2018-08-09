Простое API + админка.

Добрый день. Для мобильного приложения, необходимо написать API, которое будет возвращать данные в JSON формате.

Всего 2 метода. Приложение уже работает с json-server'ом, пример рабочего JSON'a имеется, его надо перенести на php.

PHP желательно или Node.js

Админка 2х страничная. Таблица с данными и страница редактирования данных, работа с файлами на сервере.

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