Простое API + админка.

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  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок164 просмотра

Добрый день. Для мобильного приложения, необходимо написать API, которое будет возвращать данные в JSON формате.

Всего 2 метода. Приложение уже работает с json-server'ом, пример рабочего JSON'a  имеется, его  надо перенести на php.

PHP желательно  или Node.js

Админка 2х страничная. Таблица с данными и страница редактирования данных, работа с файлами на сервере.

Указывайте пожалуйста цену за час.

Node.jsPHP
7 лет назад
illiasv
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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