Здравствуйте Нужно удалить, или сделать не кликабильными все внешние ссылки в новостях, оставить одну ссылку которая равняется домену сайта, сайт на CMS DLE
Написать некоторые функции
Здравствуйте!
Нужен толковый разработчик для написания определенных функций под уже совершенно готовый html дизайн
Желательно с опытом в сфере ксго рулеток
Заявки фрилансеров
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