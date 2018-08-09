Разработка админ панели на Wordpress с плагином Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок109 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры! 

Необходимо в готовую верстку маленького интернет магазина посадить на Wordpress. Весь возможный функционал реализовать с помощью плагина Woocommerce. 

Что нужно по функционалу: 

- реализовать сортировку товаров (около 50 штук) с фильтрацией по нескольким параметрам 

- личный кабинет с простым функционалом (самое сложное здесь – авторизация и регистрация) 

- добавление товаров в корзину БЕЗ онлайн оплаты (т.е. в итоге просто отправляется письмо со списком выбранных товаров на почту клиента и менеджера) 

Жду ваши цены со сроками и примерным диапазоном цен. Укажите в отклике слово Чебурашка, чтобы убедиться, что вы читали этот текст. 

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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