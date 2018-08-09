Разработка админ панели на Wordpress с плагином Woocommerce

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо в готовую верстку маленького интернет магазина посадить на Wordpress. Весь возможный функционал реализовать с помощью плагина Woocommerce.

Что нужно по функционалу:

- реализовать сортировку товаров (около 50 штук) с фильтрацией по нескольким параметрам

- личный кабинет с простым функционалом (самое сложное здесь – авторизация и регистрация)

- добавление товаров в корзину БЕЗ онлайн оплаты (т.е. в итоге просто отправляется письмо со списком выбранных товаров на почту клиента и менеджера)

Жду ваши цены со сроками и примерным диапазоном цен. Укажите в отклике слово Чебурашка, чтобы убедиться, что вы читали этот текст.