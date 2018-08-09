Здравствуйте Нужно удалить, или сделать не кликабильными все внешние ссылки в новостях, оставить одну ссылку которая равняется домену сайта, сайт на CMS DLE
Разработка админ панели на Wordpress с плагином Woocommerce
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Необходимо в готовую верстку маленького интернет магазина посадить на Wordpress. Весь возможный функционал реализовать с помощью плагина Woocommerce.
Что нужно по функционалу:
- реализовать сортировку товаров (около 50 штук) с фильтрацией по нескольким параметрам
- личный кабинет с простым функционалом (самое сложное здесь – авторизация и регистрация)
- добавление товаров в корзину БЕЗ онлайн оплаты (т.е. в итоге просто отправляется письмо со списком выбранных товаров на почту клиента и менеджера)
Жду ваши цены со сроками и примерным диапазоном цен. Укажите в отклике слово Чебурашка, чтобы убедиться, что вы читали этот текст.
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